Минск, , 17:32 — REGNUM Эксперты представили 15 мая в Минске доклад «Грибница. Цели и методы финансирования белорусской оппозиции странами Запада». Они назвали источники стимулирования подрывной деятельности и суммы пришли к выводу о том, что «происходит своего рода «просачивание» ресурсов от центров к разветвлённой грибнице оппозиции».

Главным докладчиком на презентации доклада выступил лидер белорусского общественного движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов. По оценкам этой НПО, лишь от одного американского фонда Freedom House (аффилированного с ЦРУ и правительством США) было выделено $2,4 млн на проект по поддержке СМИ в период 2019—2024 годов. Финансируемый конгрессом США «Национальный фонд демократии» (более известный как NED) в 2020 году потратил более $2,3 млн на проекты, связанные со СМИ и НКО.

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Докладчики рассказали о приоритетах западного финансировании белорусских НКО, отметив, что

«…за десять лет, с 2008 по 2018 годы, на проекты в области предпринимательства, наиболее интересные официальному Минску, USAID выделил чуть более 9 миллионов долларов…, на развитие банковской сферы и финансовых услуг — 2,3 миллиона. В то же время сумма поддержки проектов НГО в Белоруссии со стороны USAID составляла 6 миллионов долларов ежегодно. При этом даже, казалось бы, совершенно неполитические программы могут преследовать политические цели. Так, условием помощи библиотекам является предоставление ими информации о США в нужном ключе».

Ключевая идеологическая установка, которая дается западными центрами белорусской оппозиционной «грибнице», по мнению докладчиков, видится как «создание образа России, как опасного и агрессивного соседа, угрожающего государственному суверенитету Белоруссии (включая угрозу военного вторжения)», эта демонизация союзной страны является «одним из главных инструментов западной пропаганды на белорусском направлении».

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На презентации доклада также присутствовали лидер Республиканской партии Андрей Божко, белорусский политик Василий Заднепряный (отстранённый минюстом от председательства в Республиканской партии труда и справедливости), директор Ассоциации малого и среднего предпринимательства Андрей Балыкин, общественный активист Евгений Константинов, историк Евгений Сылка и другие известные общественно-политические активисты, журналисты и общественные деятели (в том числе оппозиционные). «Гражданское согласие» распространяет печатную версию доклада и планирует презентации во всех регионах республики.

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