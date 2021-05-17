Минск, 17 мая, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Эксперты представили 15 мая в Минске доклад «Грибница. Цели и методы финансирования белорусской оппозиции странами Запада». Они назвали источники стимулирования подрывной деятельности и суммы пришли к выводу о том, что «происходит своего рода «просачивание» ресурсов от центров к разветвлённой грибнице оппозиции».

Политринг «Гражданское согласие»

Главным докладчиком на презентации доклада выступил лидер белорусского общественного движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов. По оценкам этой НПО, лишь от одного американского фонда Freedom House (аффилированного с ЦРУ и правительством США) было выделено $2,4 млн на проект по поддержке СМИ в период 2019—2024 годов. Финансируемый конгрессом США «Национальный фонд демократии» (более известный как NED) в 2020 году потратил более $2,3 млн на проекты, связанные со СМИ и НКО.

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Докладчики рассказали о приоритетах западного финансировании белорусских НКО, отметив, что

«…за десять лет, с 2008 по 2018 годы, на проекты в области предпринимательства, наиболее интересные официальному Минску, USAID выделил чуть более 9 миллионов долларов…, на развитие банковской сферы и финансовых услуг — 2,3 миллиона. В то же время сумма поддержки проектов НГО в Белоруссии со стороныUSAID составляла 6 миллионов долларов ежегодно. При этом даже, казалось бы, совершенно неполитические программы могут преследовать политические цели. Так, условием помощи библиотекам является предоставление ими информации о США в нужном ключе».

Ключевая идеологическая установка, которая дается западными центрами белорусской оппозиционной «грибнице», по мнению докладчиков, видится как «создание образа России, как опасного и агрессивного соседа, угрожающего государственному суверенитету Белоруссии (включая угрозу военного вторжения)», эта демонизация союзной страны является «одним из главных инструментов западной пропаганды на белорусском направлении».

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На презентации доклада также присутствовали лидер Республиканской партии Андрей Божко, белорусский политик Василий Заднепряный (отстранённый минюстом от председательства в Республиканской партии труда и справедливости), директор Ассоциации малого и среднего предпринимательства Андрей Балыкин, общественный активист Евгений Константинов, историк Евгений Сылка и другие известные общественно-политические активисты, журналисты и общественные деятели (в том числе оппозиционные). «Гражданское согласие» распространяет печатную версию доклада и планирует презентации во всех регионах республики.

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