Москва, , 17:32 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова прекращено в связи с истечением срока давности. Об этом стало известно 17 мая.

«Уголовное дело против Павла Алексеевича Конькова прекратили в связи с истечением срока давности», — сообщила ТАСС представитель защиты Конькова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Тверской суд Москвы принял решение о прекращении уголовного преследования другого фигуранта дела, также бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня.

Павел Коньков занимал пост губернатора Ивановской области до октября 2017 года. В конце мая 2019 года его задержали в рамках уголовного дела о хищении 700 млн рублей. С июня того же года он находился под стражей, в апреле 2021 года его отпустили под подписку о невыезде.

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