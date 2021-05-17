Париж, , 18:56 — REGNUM Парк развлечений Диснейленд в Париже откроется для посетителей 17 июня 2021 года, сообщили 17 мая организаторы Disney Parks.

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Парк был закрыт с октября прошлого года из-за распространения коронавирусной инфекции.

Другие парки брэнда Диснейленд также готовятся к открытию. Вскоре двери откроют Walt Disney Studios Park, Disney's Newport Bay Club и Disney Village, сообщают организаторы.

Диснеевский отель The Art of Marvel в Нью-Йорке откроется с 21 июня, а билеты можно будет заказать с 18 мая.

Напомним, Диснейленд в Париже уже закрывали из-за пандемии коронавируса. В прошлый раз парк развлечений вновь открылся 15 июля.