Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM В Ленинградской области заключены контракты на ремонт 12 участков региональных дорог в Волосовском, Ломоносовском, Выборгском, Всеволожском, Лужском и Тосненском районах. Работа ведется учреждением «Ленавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе областной администрации.

Больше всего дорог обновится в Тосненском районе: это подъезды к станциям Саблино и Рябово, улица Вокзальная и подъезд к Тосно, а также целиком трассу Ям-Ижора — Никольское от поворота на М-10 «Россия» до Никольского. В Ломоносовском районе техника и рабочие полностью отремонтируют дорогу Новый Петергоф — Низино — Сашино от Князево до Сашино (с частичной установкой тротуаров в населенных пунктах), а также Анташи — Ропша — Красное Село от Сокулей до Ропши. В Выборгском районе обновятся подъезд к поселку Пушное и участок дороги Выборг — Смирново от развязки со «Скандинавией» до поворота на поселок Пальцево.

Во Всеволожском районе новое покрытие появится на участке трассы Проба — Лепсари — Борисова Грива от Лепсари до примыкания к бывшему «Северному полукольцу». В Волосовском районе отремонтируют трассу Волосово — Копорье на участках от райцентра до Гомонтово и от Лашковиц в сторону Копорья. В Лужском районе дорожники обновят участок магистрали Толмачево — Нарва, проходящий через Осьмино.

«Общая стоимость ремонтных работ составляет свыше одного миллиарда рублей, — уточнили в комитете по дорожному хозяйству (КДХ) Ленобласти. — Ряд объектов в этом году дорожники обновят досрочно, несмотря на то, что часть ремонтов была запланирована на 2022 и 2023 годы».

Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинградской области в этом году планируется обновить порядка 110 км региональных трасс.

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