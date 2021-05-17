Москва, 17 мая, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Блокировки сервиса Twitter в России введено не будет, сообщили 17 мая в пресс-службе Роскомнадзора.

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Комментируя работу компании Twitter Inc. по удалению материалов, запрещённых к распространению на территории России, ведомство отметило, что компания удалила «свыше 91% запрещенной информации».

«На текущий момент из 5,9 тыс. выявленных ведомством запрещённых материалов остаются неудаленными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, а также экстремистскими и иными запрещёнными на территории РФ материалами», — говорится в сообщении.

При этом, отмечает ведомство, от руководства компании получено письмо с утверждением, что она «полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и предпримет все необходимые меры по его удалению».

В своём обращении в Роскомнадзор Twitter Inc. попросила не блокировать соцсеть и снять действующие ограничения в её работе.

«По итогам проверки, с учётом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», — сообщили в Роскомнадзоре.

Для полного снятия ограничений с Twitter со стороны компании требуется полное удаление выявленных запрещённых материалов и приведение сроков реагирования на требования Роскомнадзора в соответствие с российскими нормами, то есть не позднее суток с момента получения требования.