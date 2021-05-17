Нижний Новгород, , 17:26 — REGNUM Министерство лесного хозяйства Нижегородской области использует квадрокоптеры для обследования лесных массивов, чтобы оценить разрушительные последствия урагана, случившегося 15 мая. Об этом сообщили в минлесхозе сегодня, 17 мая.

По данным ведомства, таким способом уже удалось выявить не менее 440 гектаров пострадавшего леса в пяти районах области.

Авиаразведкой министерство не ограничилось, задействовав для этих же целей наземные патрули.

ИА REGNUM напоминает, что из-за урагана, обрушившегося на Нижегородскую область вечером 15 мая 2021 года, оказались обесточены более 80 населенных пунктов. Также сильные порывы ветра сорвали крыши с нескольких домов и привели к падению веток и деревьев на десятки припаркованных автомобилей.

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