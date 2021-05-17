Москва, , 17:26 — REGNUM В Москве в здании СИЗО «Бутырка» заблокировались двери, посетители не могут выйти на улицу. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

«Выйти из здания «Бутырки» не могу — во всем заведении погас свет, и электрические замки на дверях не работают», — цитирует защитника агентство «Москва».

Официального комментария по случившемуся пока нет.

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