Минск, 17 мая, 2021, 17:25 — ИА Регнум. «Запад вливает большие средства на группы влияния в Белоруссии. Нас пугают российским влиянием, российской информационной поддержкой, но сегодня реально десятки и сотни агентов Запада продолжают работу по продвижению западной политики в нашем государстве. В данном случае докладчики сделали большую работу, систематизировали информацию, теперь об этом будут знать более широкие слои общественности», — заявил 15 мая в Минске белорусский политик Василий Заднепряный в ходе презентации доклада «Грибница. Цели и методы финансирования белорусской оппозиции странами Запада».

Политринг Презентация доклада «Грибница. Цели и методы финансирования белорусской оппозиции странами Запада»

Основным докладчиком на презентации выступил председатель оргкомитета движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов. Он заявил: «В условиях политического кризиса Запад пытается давить на Беларусь так, что, на первый взгляд, кажется, это не видно невооружённым взглядом. Поддерживаются институты гражданского общества, помогают социально незащищённым группам, помогают политическим заключённым, выступают в защиту независимых СМИ. По отдельности — ничего плохого, в сумме — получается многогранная гибридная война».

Политринг Презентация доклада «Грибница. Цели и методы финансирования белорусской оппозиции странами Запада»

Докладчики уверены, что именно активное вмешательство Запада во внутриполитические процессы в Белоруссии во многом и стало причиной произошедшего в прошлом году политического кризиса. Они систематизировали гибридные формы влияния Запада на Белоруссию, выделив такие направления, как дискуссионные площадки и центры, образовательные проекты, СМИ, совместные проекты с действующей властью. В докладе отмечено, что влияние западных государств на белорусскую ситуацию по-прежнему достаточно эффективно по целому ряду причин: объёмы финансирования, полицентризм получателей, многоканальность конечных целей, открытость некоторых проектов двойного назначения.

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