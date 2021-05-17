Кострома, , 17:27 — REGNUM В Костроме вынесли приговор 72-летнему тренеру городской спортивной школы N6, невнимательность которого едва не привела к смерти 11-летнего мальчика. Об этом со ссылкой на материалы Дмитровского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бассейн спортивной школы

Напомним, инцидент произошёл 2 сентября 2020 года. В этот день юный костромич пришёл в спортивную школу в первый раз. Мальчик не умел плавать. Для балансировки тренер подложила под его спину дощечку, позволяющую держаться на плаву. В какой-то момент подросток потерял равновесие и ушёл под воду.

Женщины в это время рядом с ним не было — она убирала спортивный инвентарь, говорила по личному телефону и общалась с коллегами. В общей сложности пострадавший пробыл под водой около минуты и впал в кому, его здоровью был причинён тяжкий вред. Врачам удалось вернуть ребёнка к нормальному состоянию, его выписали из больницы.

Подсудимой по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

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