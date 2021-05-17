Иваново, , 17:23 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня закрыто в связи с истечением срока давности. Решение принял Тверской суд Москвы 17 мая.

«Уголовное дело против экс-губернатора Меня прекращено в связи с истечением срока давности, который истек в апреле. Подписка о невыезде с него снята», — цитирует РИА Новости представителя защиты Меня Мурада Мусаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень был задержан в связи с обвинениями в растрате 700 млн рублей во время его работы на должности губернатора Ивановской области.

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