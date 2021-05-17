Тюмень, , 17:23 — REGNUM В Тюменской области выявили британский штамм коронавируса. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе.

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Штаммы выявляются в ходе исследований на базе федеральных научно-исследовательских организаций, а также в «Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора.

Отмечается, что в Тюменской области проведено свыше 400 тысяч исследований на антитела к COVID-19. Иммунитет к коронавирусу наблюдается у 18,6% обследованных.

На 17 мая вакциной «Спутник V» привился 161 631 тюменец. Полный курс вакцинации в два этапа прошли 96 452 жителя региона. Вакциной «ЭпиВакКорона» привито на первом этапе 6865 человек, полный курс прошли 1951.