Москва, , 17:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в 2021 году, сообщает 17 мая официальный сайт правовой информации.

Указом определен список лауреатов Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

За достижения в разработке новых вооружений и военной техники премию имени маршала Жукова должны получить замдиректора научно-технического центра — главный конструктор второго направления Красногорского завода им. Зверева Денис Гасилин, директор по науке и инновационному развитию Вологодского оптико-механического завода Алексей Григорьев, начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев, член коллегии ВПК РФ Михаил Осыко, генеральный директор АО «Швабе» Алексей Патрикеев, и его заместитель по перспективным исследованиям и разработкам — руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов.

Уточняется, что награждение произведено за успехи в деле разработки отечественных тепловизионных прицельных систем для бронетанкового вооружения и технологий их промышленного производства, обеспечивающих импортонезависимость России.

Кроме того, Государственной премией РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова в области литературы и искусства награждается писатель Николай Карташов, за книгу серии «Жизнь замечательных людей», посвященную одному из крупных советских военачальников Великой Отечественной войны генералу армии Николаю Ватутину.

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