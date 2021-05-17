Ярославль, 17 мая 2021, 17:22 — REGNUM В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которого совершил наезд на двух пешеходов. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.

Момент наезда на пешеходов
Момент наезда на пешеходов
Yarnews.net

ДТП произошло 16 мая. В 22:07 на дублёре проспекта Фрунзе в районе дома 51машина сбила двух пешеходов, переходящих дорогу. Пострадали мужчины 1997 и 2000 годов рождения. Госпитализация им не потребовалась. Водитель с места происшествия скрылся. Само происшествие зафиксировали камеры наблюдения.

«В ходе работы по розыску автомобиля сотрудники Госавтоинспекции установили его марку и цвет, а также характер полученных в результате наезда повреждений. Установлено, что в момент ДТП за рулем автомобиля находился мужчина 1993 г.р., не имеющий права управления транспортным средством, в отношении которого составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)», — сообщили в УМВД.

Задержанного водителя доставили в суд, который вынес решение об административном ареста нарушителя на трое суток. Он водворен в специальный приемник УМВД России по Ярославской области.