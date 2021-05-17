Ярославль, 17 мая 2021, 17:22 — REGNUM В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которого совершил наезд на двух пешеходов. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.
ДТП произошло 16 мая. В 22:07 на дублёре проспекта Фрунзе в районе дома 51машина сбила двух пешеходов, переходящих дорогу. Пострадали мужчины 1997 и 2000 годов рождения. Госпитализация им не потребовалась. Водитель с места происшествия скрылся. Само происшествие зафиксировали камеры наблюдения.
Задержанного водителя доставили в суд, который вынес решение об административном ареста нарушителя на трое суток. Он водворен в специальный приемник УМВД России по Ярославской области.