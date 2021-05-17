Ярославль, 17 мая, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которого совершил наезд на двух пешеходов. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.

Yarnews.net Момент наезда на пешеходов

ДТП произошло 16 мая. В 22:07 на дублёре проспекта Фрунзе в районе дома 51машина сбила двух пешеходов, переходящих дорогу. Пострадали мужчины 1997 и 2000 годов рождения. Госпитализация им не потребовалась. Водитель с места происшествия скрылся. Само происшествие зафиксировали камеры наблюдения.

«В ходе работы по розыску автомобиля сотрудники Госавтоинспекции установили его марку и цвет, а также характер полученных в результате наезда повреждений. Установлено, что в момент ДТП за рулем автомобиля находился мужчина 1993 г.р., не имеющий права управления транспортным средством, в отношении которого составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)», — сообщили в УМВД.

Задержанного водителя доставили в суд, который вынес решение об административном ареста нарушителя на трое суток. Он водворен в специальный приемник УМВД России по Ярославской области.