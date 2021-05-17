Калуга, 17 мая, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В Калужской области началось массовое перемещение лосей. В этой связи водителям надо быть внимательней на дорогах. Большинство ДТП с животными происходит или вечером, или ранним утром. Если водитель увидел лося на проезжей части, он должен остановиться и пропустить животное. Об этом 17 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник управления регионального министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Сергей Фурсов.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Лоси на автодороге

Он напомнил, что за гибель лося в ДТП предусмотрено наказание до 80 тысяч рублей. Законодательством охраняются и другие животные. За сбитого кабана надо будет платить 30 тысяч рублей, за косулю — 40 тысяч, за медведя — 60 тысяч. Если у водителя есть полис ОСАГО, после аварии он вызвал ГИБДД и правильно оформил ДТП, ущерб за сбитое животное покроет страховая компания.

«С конца апреля до середины мая происходит отел самок лосей, они отгоняют от себя лосят, которые родились в 2020 году. В этот период также меняются кормовые предпочтения животных: они переходят на питание водными и околоводными растениями и меняют места обитания. Молодые особи плохо адаптированы к самостоятельной жизни и во время миграции часто пересекают трассы и заходят в населенные пункты», — отметил Сергей Фурсов.