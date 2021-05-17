Москва, , 17:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил министерству культуры РФ и правительству Севастополя поддержать кинопроект, посвящённый подвигу Даши Севастопольской. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и города федерального значения Севастополя от 18 марта 2021 года. Документ опубликован на сайте Кремля 17 мая.

«Минкультуры России совместно с Правительством Севастополя принять меры, направленные на поддержку кинопроекта, посвященного жизни и подвигу героини обороны Севастополя в Крымскую войну 1853­-1856 гг., сестры милосердия Даши Севастопольской (Д.Л. Михайловой)», — говорится в поручении.

Ответственными назначены глава Минкульта Ольга Любимова и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Исполнить поручение необходимо до 1 марта 2022 года.

Также Владимир Путин поручил Минобрнауки России проанализировать реализацию разработанного по заказу Совета министров Республики Крым пилотного проекта онлайн-университета креативных навыков и профессий «Мобильный университет», а также рассмотреть вопрос о поддержке и развитии таких проектов.

По поручению главы государства Росмолодежи совместно с правительством Севастополя должны оказать поддержку развитию патриотического и спортивно-массового богатырского движения «Сильнейшая нация мира» и до 1 марта 2022 года представить предложения по созданию в Севастополе центра всемирной богатырской лиги.