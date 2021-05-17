Киев, , 17:20 — REGNUM Украина, Грузия и Молдавия намерены создать объединение, в рамках которого будут сотрудничать по вопросам евроинтеграции. Об этом сообщила 17 мая пресс-служба МИД Украины.

Соответствующий меморандум подписали министры иностранных дел трёх стран.

«Ассоциированное трио — это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трёх стран-партнёров, и нет альтернативы также и для Европы», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге после подписания документа.

По его словам, европейские партнёры должны воспринимать «трио» как серьёзный проект, призванный обеспечить мир и процветание в Европе.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отметил, что Украина, Грузия и Молдавия имеют одну общую цель — членство в Евросоюзе.

«Это наш суверенный выбор, и ни одно государство не может изменить направление в нашем движении в ЕС», — сказал он.

Напомним, ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что евроинтеграция — это возвращение Украины к неким «корням» и истории. По её словам, этот курс пользуется чрезвычайно высокой поддержкой населения страны.

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