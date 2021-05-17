Киев, 17 мая 2021, 17:20 — REGNUM Украина, Грузия и Молдавия намерены создать объединение, в рамках которого будут сотрудничать по вопросам евроинтеграции. Об этом сообщила 17 мая пресс-служба МИД Украины.
Соответствующий меморандум подписали министры иностранных дел трёх стран.
По его словам, европейские партнёры должны воспринимать «трио» как серьёзный проект, призванный обеспечить мир и процветание в Европе.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отметил, что Украина, Грузия и Молдавия имеют одну общую цель — членство в Евросоюзе.
Напомним, ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что евроинтеграция — это возвращение Украины к неким «корням» и истории. По её словам, этот курс пользуется чрезвычайно высокой поддержкой населения страны.
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