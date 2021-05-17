Мадрид, , 17:08 — REGNUM Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал». Об этом 17 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Также в списке на пост главного тренера «Реала» есть легендарный экс-форвард «сливочных» Рауль Гонсалес, тренер национальной сборной Германии Йоахим Лев и итальянский коуч миланского «Интера» Антонио Конте.

После 37-ми туров испанской Примеры 2020/21 мадридский «Реал» занимает вторую позицию в турнирной таблице. Выше идет лишь «Атлетико» с двухочковым отрывом.

В рамках Лиги Чемпионов мадридский «Реал» вылетел на стадии полуфинала от лондонского «Челси». «Сливочные» потерпели поражение в двухматчевом противостоянии с общим счетом 1:3 (1:1, 2:0).