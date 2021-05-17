Минск, 17 мая, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Комплексную бизнес-модель перевалки экспортных грузов в российских портах Балтийского и Азово-Черноморских бассейнов обсуждают Россия и Белоруссия. Об этом говорится в публикации белорусской логистической госкомпании РУП «Белтаможсервис».

Торговый порт

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Сотрудники «Белтаможсервиса» принимали участие в состоявшихся 13−15 мая переговорах по углублению белорусско-российского сотрудничества в транспортно-логистической сфере «наряду с представителями профильных министерств и ведомств». В госкомпании проинформировали: «Основной задачей переговоров стало обсуждения вопросов по выработке эффективной бизнес-модели, комплексно реализующей механизмы и принципы использования портовой инфраструктуры Российской Федерации для перевалки белорусских грузов в портах Балтийского и Азово-Черноморских бассейнов».

Белорусская госкомпания (учредитель — гостаможкомитет республики) анонсировала продолжение переговоров о возможности использования российских портов для перевалки белорусских калийных удобрений и других экспортных грузов. В сообщении сказано: «Представители РУП «Белтаможсервис» в составе белорусской делегации приняли участие в презентации экспортной грузовой базы Белоруссии и обсуждении возможности перевалки в морских портах РФ на существующих и/или новых производственных мощностях, а также обсуждении вопросов использования мощностей существующих терминалов морских портов России для перевалки белорусских минеральных удобрений».

Напомним, переориентация белорусского экспорта на российские порты была начата по распоряжению Александра Лукашенко в ответ на санкции, которые к Евросоюз применил к официальному Минску и аффилированным с ним компаниям. С марта 2021 года белорусские нефтепродукты экспортируются через порты Ленинградской области в соответствии с соглашением от 19 февраля.

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