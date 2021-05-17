Ереван, 17 мая 2021, 17:06 — REGNUM Вопрос Нагорного Карабаха обсудили 17 мая по телефону российский и армянский министры обороны Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Обсуждалась, в частности, деятельность российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Отмечается, что также Ереван и Москва обсудили двустороннее сотрудничество.
Напомним, Шойгу и Арутюнян 14 мая в ходе телефонных переговоров обсуждали ситуацию на границе Армении и Азербайджана в районе Сюникской области.
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