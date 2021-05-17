Москва, , 17:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил оказать поддержку Севастопольскому государственному университету для проведения научных исследований. Перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и города федерального значения Севастополя от 18 марта 2021 года опубликован на сайте Кремля 17 мая.

«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Севастополя оказать дополнительную поддержку федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Севастопольский государственный университет» для проведения научных исследований», — говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. О результатах исполнения поручения доложить необходимо до 15 декабря.