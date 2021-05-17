Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM В Ленинградской области в ближайшие три дня ожидается ухудшение погодных условий. Помимо сильной жары в регионе произойдет повышение температуры до +32 градусов, в области также ждут ливни, грозы, град, во время которых ветер усилится до 15−20 м/с. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 18 мая, в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью на западе региона пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на востоке без существенных осадков. Днем в большинстве районов ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозе местами кратковременное усиление до сильного.

«Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27 градусов, местами, преимущественно на востоке области, до +32 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в сообщении.

В среду 19 мая сохранился облачная погода с прояснениями. В большинстве районов также ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный умеренный, при грозе местами кратковременное усиление до сильного. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов, местами до +30 градусов.

В четверг 20 мая погодные условия не изменятся. Также пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +16…+21 градус, местами до +26 градусов.

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