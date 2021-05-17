Екатеринбург, , 17:10 — REGNUM Прокуратура начала проверку после сообщений об ограничения доступа к пляжу у отеля «Рамада» (Екатеринбург). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Ранее жители жаловались, что неустановленные лица собирают деньги за проезд к пляжу и водоёму. Сбор средств осуществляется «на двух спорных лесных участках, переданных в аренду некоммерческой организации «Содружество», уточнили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что доступ к водным объектам в России свободный и ограничен быть не может. В ходе надзорных мероприятий будут даны оценки как действиям арендатора, так и бездействию органов государственной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 13, 14 и 16 мая 2021 года были установлены температурные рекорды.

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