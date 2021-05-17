Москва, 17 мая, 2021, 17:04 — ИА Регнум. После проблем с ростом цен на сахар и масло правительству РФ предстоит озаботиться удорожанием свинины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колбасные изделия

«Если мы возьмем мировые цены на продовольствие, то самый сильный рост за последнее время — это свинина. За год цены на нее выросли на 55%, а за последний месяц — на 5%. Это значит, что после сахара и масла следующая тема для разговора — это мясо. И если по говядине годовой рост у нас 11%, то по свинине он гораздо выше 55%. То есть следующей темой, которой озаботится правительство, будет свинина. Свинина и все продукты, которые содержат этот вид мяса (колбасные изделия) могут вырасти в цене. Не на 55%, но рост может легко составить до 20% и выше. 20−30% легко, если на мировом рынке не произойдет разворота и продовольствие не начнет дешеветь. Но пока никаких тенденций такого рода не просматривается», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, что продукты питания в РФ будут дорожать из-за ситуации на мировом рынке.