Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM В 2020 году в бюджет Санкт-Петербурга поступило 671 млрд рублей доходов, что на 4,4%, или на 28,5 млрд рублей, больше запланированных показателей. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Смольного. Власти города подтвердили задачу довести бюджет Петербурга до 1 трлн рублей в год.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Результаты исполнения бюджета 2020 года и первого квартала этого года вселяют оптимизм. Городская экономика адаптировалась к новым реалиям и постепенно восстанавливается», — прокомментировал эти цифры на рабочем совещании губернатор Александр Беглов.

Собственные доходы петербургского бюджета в 2020 году выросли на 1,1%, или на 7 млрд рублей, по сравнению с 2019 годом. Основу доходной части городской казны составили НДФЛ (51%) и налог на прибыль организаций (30%). Вдвое, по сравнению с 2019 годом, увеличилась доля безвозмездных поступлений в бюджет за счет финансовой помощи федерального центра.

«Прямые поступления из федерального бюджета составили 54 миллиарда рублей. Это максимальный показатель за последние 15 лет. Больше половины этих средств было направлено на финансирование проектов, связанных с противодействием коронавирусу. Всего на борьбу с пандемией в 2020 году в Петербурге было направлено более 117 млрд рублей из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов», — пояснил Александр Беглов.

Расходная часть бюджета Северной столицы в 2020 году исполнена в объеме 710 млрд рублей, на 98,5% от запланированного. Исполнение по Адресной инвестиционной программе составило 95,4% от плана. Объем финансирования государственных программ Санкт-Петербурга в 2020 году — 658,7 млрд рублей. Исполнение расходов по национальным проектам составило 26,5 млрд рублей, или 99,5% от плановых показателей.

Дефицит городского бюджета-2020 составил 39,6 млрд рублей, что почти вдвое меньше плановой цифры. Уровень долговой нагрузки составил 13,8% от объема собственных доходов.

По словам Александра Беглова, сформулированная еще в 2019 году задача довести бюджет города до одного триллиона рублей остаётся в силе. «Успехи первого квартала показывают, что в ближайшее время мы сможем достичь такого показателя», — подчеркнул губернатор.

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