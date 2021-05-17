Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Пентагон располагает секретной армией численностью не менее 60 тыс. человек, которая выполняет различные задачи не только за пределами США, но и внутри страны, сообщает 17 мая издание Newsweek со ссылкой на собственное расследование.

Американские солдаты (сс) The U.S. Army

По утверждению издания, эта секретная армия Пентагона, в разы превышающая численность тайных агентов ЦРУ, выполняет некие задачи, в том числе и под видом гражданских.

К ее деятельности имеют отношение порядка 130 частных компаний, оплачивающих услуги «секретной армии» в объемах не менее $900 млн ежегодно.

В круг задач этих структур также входит изготовление фальшивых документов, счетов и оплата налогов людей, живущих под вымышленными именами. Кроме того, они имеют технические возможности изготовления специальных технических устройств для слежки и сбора информации.

Newsweek уточняет, что более половины личного состава этой «секретной армии» составляют бойцы Сил специального назначения Армии США, которые занимаются «преследованием террористов в зонах боевых действий и вражеских странах».

Кроме того, быстро растет численность киберподразделений, бойцы которых под вымышленными именами действуют в интернете и способны проводить спецоперации в социальных сетях.

По мнению авторов материала, наличие такой «армии» существенно повышает возможности США в гибридной войне против России и Китая.

При этом Newsweek отмечает, что об истинных масштабах этой программы практически ничего не известно.

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