Москва, , 17:02 — REGNUM 29-летний российский нападающий Иван Телегов покинул московский ЦСКА. «Красно-синие» 17 мая объявили о расторжении контракта с российским спортсменом. Хоккеист продолжит карьеру в омском «Авангарде».

В прошедшем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) Иван Телегин принял участие в 35-ти матчах, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и шестью результативным передачами. В рамках плей-офф на счету хоккеиста 2+2 очка по системе гол+пас в 22-х играх.

Иван Телегин выступал за хоккейный клуб ЦСКА с 2014-го года. За профессиональную карьеру российский спортсмен также играл за «Металлург-2», «Сагино Спити», «Барри Кольтс» и «Сент-Джонс АйсКэпс».