Челябинск, , 17:01 — REGNUM В Челябинске 55-летний гражданин осуждён за жестокое обращение с кошкой, повлекшее её гибель. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, 30 января он поссорился со своей дочерью, требовал денег на корм животному. Получив отказ, он пообещал решить вопрос иначе, а затем топором отрубил кошке голову.

Подсудимый полностью признал за собой вину. Суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.