Москва, , 16:59 — REGNUM Центробанк ожидает замедления годовой инфляции в России ближе к осени 2021 года. Об этом 17 мая заявил журналистам зампредседателя регулятора Алексей Заботкин.

«Инфляция будет держаться на некотором плато — это то, о чем было сказано по итогам заседания совета директоров 23 апреля. Плато пока держится и, скорее всего, с него ниже инфляция пойдёт уже ближе к осени», — сказал он.

Напомним, согласно данным Росстата, в апреле инфяция в годовом выражении замедлилась до 5,5% с 5,8% в марте. На текущий момент инфляция в годовом выражении оценивается в 5,7%, исходя их недельных данных Росстата, как сообщили на днях в Минэкономразвития.