Москва, , 16:59 — REGNUM Поручение рассмотреть возможность создания в Севастополе филиала международного центра «Артек» дал президент РФ Владимир Путин. Перечень поручений по итогам встречи главы государства с представителями общественности Крыма и Севастополя 18 марта 2021 года опубликован на сайте Кремля 17 мая.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Минобороны России, правительством Севастополя и с участием Патриаршего совета по культуре вопрос о создании в Севастополе детского центра «Корсунь» — филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек» и предусмотреть комплекс мер по созданию такого центра, а также представить предложения, касающиеся объема и источников финансирования его создания», — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — до 15 октября 2021 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.