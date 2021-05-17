Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Чиновники администрации Петербурга проверили условия проведения концерта группы «Artik & Asti» в Дворце спорта «Юбилейный» и нашли нарушения действующих в городе коронавирусных ограничений. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Украинская поп-группа выступала в ДС «Юбилейный» 14 и 15 мая. Посмотреть на живое выступление исполнителей пришли несколько сотен зрителей. И, как установил надзорный орган, организатором концертной программы и площадкой проведения были нарушены условия проведения культурно-массовых мероприятий в условиях пандемии.

Несмотря на то, что организатором концерта и площадкой были взяты на себя обязательства по соблюдению ряда правил, таких как соблюдение социальной дистанции между зрителями, использование зрителями СИЗ, а также обеспечение просмотра мероприятия исключительно на зрительских местах, все эти условия были нарушены.

«Комитетом по культуре организована работа по принятию мер реагирования в отношении организатора концертных программ и площадки проведения, предусмотренных действующим законодательством», — заключили в ведомстве.

Отметим, это не первый раз, когда концертную площадку и организаторов выступления привлекают к ответственности за нарушение ковидных ограничений. 4 декабря 2020 года Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ОАО «Дворец спорта» (Ледовый дворец) за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3 КоАП РФ за организацию концерта рэпера Басты. Акционерное общество обязали заплатить штраф в 480 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге из-за казуса Басты перенесли концерты