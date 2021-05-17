Минск, , 16:55 — REGNUM «Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили обстановку, которая складывается внутри обеих стран — Белоруссии и Армении, обменялись мнениями об актуальной повестке дня, существующих вызовах и угрозах», — сообщает пресс-служба белорусского президента.

В официальном сообщении отмечено: «С учетом предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе в ходе беседы была также затронута ситуация, сложившаяся в последние несколько дней на армяно-азербайджанской границе».

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Напомним, Белоруссия состоит с Арменией в ОДКБ и ЕАЭС. При этом Белоруссия активно вооружала Азербайджан накануне его вторжения в Нагорный Карабах.