Нью-Дели, , 18:39 — REGNUM Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил об отсутствии проблем с медицинским кислородом в стране во время брифинга 17 мая. Об этом сообщает CNN.

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По словам Сингха, в стране производят более 9500 метрических тон кислорода по сравнению с 4739 метрическими тоннами, производимыми в прошлом году.

Сингх добавил, что на данный момент нет больших сложностей в вопросе поставок препаратов от COVID-19, а также о том, что проблема с переполненными отделениями интенсивной терапии постепенно разрешается.

При этом ранее стало известно, что Индия начала продавать кислород на черном рынке на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за невиданной до сих пор вспышки COVID-19 крематории Индии оказались переполнены, сжигая около 600 тел ежедневно. Россия и США уже отправили самолеты с гуманитарной помощью в страну.