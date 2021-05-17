Москва, , 16:55 — REGNUM Одной из причин роста цен на автомобили в России может стать отложенный спрос, который формировался не один год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ рекордно вырос спрос на автомобили.

«Отложенный спрос на автомобильном рынке формировался уже не один год. Падение реальных доходов населения смещало интерес с первичного рынка на вторичный. Аналогично сейчас можно наблюдать подобные последствия на американском рынке поддержанных автомобилей, где рост цен за год составил порядка 30%. Не хочется верить в возможность 30-процентного роста на поддержанные автомобили в России, хотя мало кто верил, что и цена квадратного метра может вырасти на 20%», — сказал Ордов.

По его словам, рост спроса на ограниченном рынке всегда приводит к росту цен, и рынок поддержанных авто не станет исключением.

«Надеюсь, что правительству не придет в голову идея охладить рынок повышением транспортного налога», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что в настоящее время в РФ российские модели автомобилей более востребованы, нежели зарубежные.

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