Чернянский район, , 16:56 — REGNUM Уголовные дела по факту угона автомобилей возбуждены в отношении двух несовершеннолетних жителей Чернянского района Белгородской области. Подростки, оба ранее судимые, за ночь вскрыли и угнали три машины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ночь с 10 на 11 мая 2021 года подозреваемые 15-ти и 17-ти лет сначала угнали Volkswagen, припаркованную на улице Гайдара в посёлке Чернянка. Они врезались на автомобиле в столб и бросили иномарку. Через несколько кварталов, на улице Гоголя, подростки вскрыли ВАЗ и уехали на нём. На улице Лермонтова подозреваемые открыли ещё один ВАЗ, оттолкали его со стоянки, но не смогли завести автомобиль, поскольку владелец снял аккумулятор.

«Следователи изучают условия жизни и воспитания несовершеннолетних, влияние на них старших по возрасту лиц. 15-летний подозреваемый не посещает школу, оба ранее судимы, состоят на профилактическом учёте», — уточнили в СК.

За угон предусмотрена альтернативная ответственность от штрафа до лишения свободы.