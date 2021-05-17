Чернянский район, 17 мая 2021, 16:56 — REGNUM Уголовные дела по факту угона автомобилей возбуждены в отношении двух несовершеннолетних жителей Чернянского района Белгородской области. Подростки, оба ранее судимые, за ночь вскрыли и угнали три машины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.
В ночь с 10 на 11 мая 2021 года подозреваемые 15-ти и 17-ти лет сначала угнали Volkswagen, припаркованную на улице Гайдара в посёлке Чернянка. Они врезались на автомобиле в столб и бросили иномарку. Через несколько кварталов, на улице Гоголя, подростки вскрыли ВАЗ и уехали на нём. На улице Лермонтова подозреваемые открыли ещё один ВАЗ, оттолкали его со стоянки, но не смогли завести автомобиль, поскольку владелец снял аккумулятор.
За угон предусмотрена альтернативная ответственность от штрафа до лишения свободы.