Ирвайн, США, , 16:54 — REGNUM В Overwatch пройдёт тематическое событие, посвящённое пятилетию игры. Об этом сообщалось на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/PlayOverwatch/status/1393959542837452800

Событие начнётся 18 мая 2021 года и продлится до 8 июня 2021 года. В рамках его проведения геймеров ожидают новые испытания и различные эксклюзивные облики для персонажей.

Overwatch — это соревновательный командный шутер, разработанный студией Blizzard Entertainment. В нём игроки сражаются за выполнение различных задач, управляя персонажами со сверхспособностями.

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