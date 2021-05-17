Берлин, , 16:54 — REGNUM Поддержку Израилю выражает федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в обострении арабо-израильского конфликта, сообщил 17 мая журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

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Осудив атаки на Израиль и сектора Газа, Меркель заверила израильского премьер-министра Биньямину Нетаньяху «в солидарности правительства Германии».

Зайберт «Она подчеркнула право Израиля защищаться от нападений».

Канцлер пообещала противодействовать акциям протеста в Германии, направленным на «распространение антисемитизма». Она добавила, что выступает за скорейшее прекращение войны на Ближнем Востоке.

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