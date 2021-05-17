Обливский район, Ростовская область, , 16:53 — REGNUM В Обливском районе Ростовской области обнаружен и уничтожен схрон боеприпасов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного военного округа 17 мая.

Схрон был найден неподалёку от хутора Потапов. В общей сложности в тайнике хранилось несколько сотен боеприпасов: более 250 артиллерийских и минометных снарядов, 40 ручных гранат и две авиационные бомбы.

Прибывшие на место взрывотехники посчитали, что большинство снарядов представляли угрозу самоподрыва. Сапёры уничтожили опасную находку путём подрыва на полигоне.