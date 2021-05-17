17 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Глава Липецкой области Игорь Артамонов решил обратиться в Совет Федерации РФ, чтобы Совфед вынес решение о привлечении к ответственности сенатора Олега Королёва. Так глава региона отреагировал на скандал с попавшим в ДТП бывшим губернатором. Липчане делятся фотографиями помятого «Лексуса» и обсуждают здоровье Королёва.

Александр Никольский, , 19:00 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов решил обратиться в Совет Федерации РФ, чтобы Совфед вынес решение о привлечении к ответственности сенатора Олега Королёва. Так глава региона отреагировал на скандал с попавшим в ДТП бывшим губернатором.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 мая автомобиль Королёва был заснят на улицах Липецка нарушающим ПДД. Он ехал зигзагами, со спущенными шинами, выезжал на разделительную полосу. Очевидцы заявили, что он задел два дорожных знака, а позже один липчанин заявил, что Королёв протаранил его машину.

Олег Королёв заявил, что ему за рулём стало плохо. Местные жители считают, что бывший губернатор сел за руль нетрезвым.

«Как высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, не могу не высказать своего отношения к инциденту с сенатором от Липецкой области Олегом Королёвым.

Правила дорожного движения, как и законы, едины для всех жителей Российской Федерации. Их соблюдение — обязанность каждого гражданина, вне зависимости от занимаемой должности.

Материалы полиции о фактах нарушений правил сенатором Королёвым направлены в прокуратуру области. По имеющейся у меня информации, в известность поставлена и Генпрокуратура России. Все обстоятельства инцидента будут установлены. На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королёва к ответственности. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в Совет Федерации», — написал Игорь Артамонов на своей странице в Instagram под заголовком «Закон для всех един».

Сенатор Олег Королев сбил дорожный знак Цитата из видео на YouTube

«Какое лицемерие. Мы все знаем, что этот совершенно обнаглевший чиновник был пьян. Как у нас делаются проверки, мы тоже знаем, а не догадываемся. Не надо делать вид, что в стране и в нашем городе есть справедливость. Не вводите людей в заблуждение. Смешно читать».

«Молодец! Так держать! Всю область развалил этот Королёв!»

«Спасибо, что прокомментировали инцидент (чем бы дело ни закончилось). На мой взгляд, Ваша публичная реакция — это уважение к людям».

«Ситуация приобрела общественный резонанс. Надеюсь на справедливое решение органов власти, сенатором от Липецкой области наконец-то станет достойный человек», — такие комментарии оставили липчане.

Олег Королёв руководил администрацией Липецкой области с 1998 года и ушёл в отставку 2 октября 2018 года. После отставки он занял вакантное место в облдуме, затем Игорь Артамонов (тогда ещё врио главы региона) наделил его полномочиями сенатора вместо покинувшей пост Ираиды Тихоновой.

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Политологи рассуждают о политической стороне скандала:

«История с бывшим липецким губернатором, а ныне — сенатором Олегом Королевым (оговоримся, что в ней не поставлена точка) типична для современной России, в которой элита искренне считает, что на нее не распространяются общезначимые правила, но если вдруг по какой-то причине тот или иной представитель истеблишмента оказывается «слабым звеном» — тогда на нем по полной программе отрабатывают «запрос на справедливость», — считает доктор политических наук Владимир Слатинов.

Дмитрий Нечаев в комментарии порталу « «История с ДТП — это свидетельство серьезного конфликта старой и новой элиты в Липецкой области. При Королёве в Липецкой области всегда было два центра влияния: НЛМК и губернатор. Но такого масштаба и остроты конфликта я не припомню. Новый губернатор Игорь Артамонов пока не нашел формат взаимодействия со старой элитой, поскольку у него нет опыта политика и государственной службы, а есть только опыт бизнесмена в системе Сбербанка», — отметил политологв комментарии порталу « Клуб регионов ».

Портал Gorod48 опубликовал присланные липчанами фотографии помятого автомобиля Lexus, на котором ехал сенатор, нарушая правила дорожного движения.

«Да что вы пристали с этим сенатором?»

«Всякому ясно, что речь идет о подорванном здоровье в авто, не из-за болезни, а из-за пагубного пристрастия. А если бы Вы или Ваши близкие попали к нему под колеса? И в этом случае нужно быть милосердным к палачу невинно убиенных жертв?»

Олег Королёв Kremlin.ru

«Бедолаге поплохело за рулем, вот он и ездил по городу и помощи искал…»

«На фото сильно видать, как действительно «поплохело», только не ему, а его автомобилю».

«Проснулись стервятники и с новыми силами принялись клевать человека. Следствие разберется, был ли он пьяный или нет. Хотя, если человеку плохо, логичней остановиться и попросить помощи», — так прокомментировали липчане фото автомобиля бывшего губернатора.

В регионе также вспомнили аналогичный скандал, в который попал сын Олега Королёва. Роман Королёв в 2015 году сбил 57-летнюю женщину, которая скончалась на месте аварии. Суд приговорил виновника ДТП к трём годам лишения свободы условно и ограничению свободы на срок 2,5 года.

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