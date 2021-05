Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Американский рэпер Lil Nas X рассказал подписчикам о чём будет его клип на песню Sun goes down («Солнце садится»). Он опубликовал пост в своём Twitter-аккаунте, в котором поделился подробностями.

https://twitter.com/LilNasX/status/1393963341740081152

«В клипе Sun goes down я возвращаюсь в прошлое, чтобы посетить более молодую версию себя, которая борется изнутри, ненавидит себя и не хочет больше жить», — рассказал рэпер. «Не могу дождаться, чтобы поделиться с вами этой песней и видео в пятницу. Она действительно особенная для меня», — описал свои ощущения Lil Nas X.

ИА REGNUM напоминает, что 22-летний Lil Nas X известен благодаря своему синглу Old Town Road (2018). В 2021 году рэпер записал ещё один хит под названием Montero (Call Me By Your Name).

