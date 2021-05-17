Кембридж, Великобритания, , 16:50 — REGNUM Обладатели дополнения Odyssey для Elite Dangerous не смогут играть вместе с владельцами оригинальной игры. Об этом 17 мая сообщила «Игромания».

Обладатели Odyssey смогут поиграть с другими геймерами через режим Horizons, но тогда они лишатся всех преимуществ и нововведений дополнения. Впрочем, это временно решение — разработчики пообещали заново «объединить» игроков осенью 2021 года, когда Odyssey выйдет на PlayStation и Xbox.

Напомним, дополнение Odyssey впервые позволит игрокам Elite Dangerous исследовать планеты вне своих космических кораблей. Они смогут путешествовать пешком и сражаться с различной инопланетной живностью в режиме от первого лица.

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