Москва, , 16:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству РФ и правительству Республики Крым оказать содействие в завершении строительства Соборной мечети в Симферополе. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с представителями общественности Крыма и Севастополя 18 марта 2021 года.

«Правительству Российской Федерации совместно с Советом министров Республики Крым и с привлечением заинтересованных организаций оказать необходимое содействие в завершении работ по строительству Соборной мечети в г. Симферополе», — говорится в документе.

Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Доложить об исполнении поручения президенту необходимо до 1 октября.

Как напоминает корреспондент ИА REGNUM, 18 марта 2021 года к Владимиру Путину обратился заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов с просьбой содействовать в скорейшем завершении строительства Соборной мечети в Симферополе. Строительство Соборной мечети началось в 2016 году. В конце 2019 года сообщалось о завершении первого этапа отделки мечети.