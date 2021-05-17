Минск, , 16:48 — REGNUM Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», а также об изменении закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны». Они дополняют подписанный им же декрет № 2 от 9 мая «О защите суверенитета и конституционного строя», который тоже имеет силу закона.

Законы были проведены через голосование в обеих палатах Национального собрания — Палате представителей и Совет Республики. в результате дополнительную защиту за счёт налогоплательщиков получили не только прокуроры, сотрудники Оперативно-аналитического центра при президенте и другие силовики, но также гражданские лица госучреждений и пропагандисты, чья «гражданская позиция» полностью лояльна Александру Лукашенко.

Подзащитным и членам их семей предоставляются широкие возможности для государственной защиты — вплоть до пластических операций с целью изменения внешности. Деятельность органов внутренних дел приравнена к военизированным организациям, а армейские структуры получили дополнительные основания для соучастия в политических репрессиях и подавлении оппозиционных выступлений.

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По новым нормам белорусские силовики расширили возможности применения против оппозиции оружия и физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники. Также ограничена и без того невысокая публичность деятельности силовых структур. Они также получили дополнительные возможности негласного сбора информации о гражданах вплоть до взлома домашних компьютеров и смартфонов без дополнительных санкций. Отметим, что такие меры практиковались и ранее.

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