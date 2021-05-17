Донецк, , 16:45 — REGNUM Семь раз за сутки 16 мая ВСУ обстреляли территорию ДНР, сообщил 17 мая журналистам официальный представитель управления Народной милиции республики полковник Эдуард Басурин.

Басурин «На Горловском направлении с позиций 8-го батальона 10 огшбр в районе Новгородского обстреляна Широкая Балка из миномётов калибра 82 мм».

По словам офицера, на Донецком направлении по району Жабуньков было выпущено две гранаты из ручного противотанкового гранатомёта — с позиций 58-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Пески.

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Эти же подразделения позже обстреляли район Весёлого с применением миномётов калибра 120 мм. Боевики 1-го батальона 72-й бригады ВСУ с позиций в районе Верхнеторецкого обстреляли район Михайловки с применением РПГ, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Что касается Мариупольского направления, боевики 93-й омбр ВСУ атаковали из миномётов калибра 120 мм район Петровского: выпущено десять мин. Кроме того, украинскими боевиками по району было из автоматического станкового гранатомёта выпущены пять гранат. Атака велась со стороны района Старогнатовки-Богдановки.

Басурин «Со стороны Водяного вёлся огонь из АГС и РПГ по Ленинскому (выпущено 46 гранат)».

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