Донецк, 17 мая 2021, 16:45 — REGNUM Семь раз за сутки 16 мая ВСУ обстреляли территорию ДНР, сообщил 17 мая журналистам официальный представитель управления Народной милиции республики полковник Эдуард Басурин.
По словам офицера, на Донецком направлении по району Жабуньков было выпущено две гранаты из ручного противотанкового гранатомёта — с позиций 58-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Пески.
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Эти же подразделения позже обстреляли район Весёлого с применением миномётов калибра 120 мм. Боевики 1-го батальона 72-й бригады ВСУ с позиций в районе Верхнеторецкого обстреляли район Михайловки с применением РПГ, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
Что касается Мариупольского направления, боевики 93-й омбр ВСУ атаковали из миномётов калибра 120 мм район Петровского: выпущено десять мин. Кроме того, украинскими боевиками по району было из автоматического станкового гранатомёта выпущены пять гранат. Атака велась со стороны района Старогнатовки-Богдановки.
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