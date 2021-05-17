Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге арестовали на десять суток водителя автомобиля BMW, наехавшего на подростка за просьбу не нарушать ПДД и не ездить по тротуарам. Об этом решении суда 17 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, лишенный прав 25-летний житель Красногвардейского района был задержан 16 мая после того, как в социальных сетях появилось видео, записанное 17-летним юношей. Молодой человек не уступил дорогу мужчине, который решил по тротуару объехать пробку на шоссе Революции, и сделал замечание. Тогда водитель наехал на пешехода, а также отобрал и бросил его телефон.

Нарушитель ПДД был доставлен в полицию, где в отношении него составили сразу несколько административных протоколов, в том числе и по статье 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления).

«Гражданин был доставлен в суд, который по ходатайству полиции избрал для него наказание в виде 10 суток административного ареста. Кроме того, в ближайшем будущем его ждет перспектива стать фигурантом еще и уголовного дела», — уточнили в пресс-службе Главка.

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