Токио, , 16:44 — REGNUM Энтузиаст Zullie the Witch выяснил, что будет, если одновременно убить Орнштейна и Смоуга — двух популярных боссов из игры Dark Souls. Об этом 17 мая сообщила «Игромания».

Как оказалось, при одновременном убийстве обоих боссов во вторую фазу сражения переходит именно Орнштейн. Об этом Zullie the Witch узнал, проведя серию экспериментов и изучив файлы игры.

Напомним, Орнштейн и Смоуг — это парные боссы из игры Dark Souls и, по мнению игрового сообщества, одни из самых сложных противников во франшизе. После убийства одного из них второй получает все способности напарника и продолжает бой.

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