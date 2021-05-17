Калуга, 17 мая, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Калуге военно-историческому центру «Маршал Победы — Георгий Константинович Жуков», входящему в состав Калужского объединенного музея-заповедника передано уникальное издание «Имена героев на карте России». Сборник подготовлен Росреестром совместно с федеральным учреждением «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных». Об этом 17 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление Росреестра по Калужской области.

Rosreestr.gov.ru Калужскому центру маршала Жукова подарили книгу Росреестра о героях России

Издание посвящено героям Советского Союза и России, чьи имена увековечены в названиях географических объектов. В книгу вошла информация о более чем 30 географических объектах Российской Федерации, названных в честь героев Великой Отечественной войны. На каждом развороте издания размещена карта с указанием географического объекта и биографическая справка героя.

«Сборник «Имена героев на карте России» — это дань памяти, огромного уважения и бесконечной благодарности защитникам нашей Родины», — отметила руководитель калужского областного управления Росреетсра Мария Демьяненко.

В знак благодарности генеральный директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов подарил ведомственному музею регионального управления Росреестра книгу «Военная история России», подготовленную коллективом авторов.