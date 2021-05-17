Иваново, , 16:37 — REGNUM Последствия ураганного ветра устраняют в Ивановской области, сообщили 17 мая в пресс-службе правительства региона. Ураган пронесся по территории региона 15 мая, в результате шесть районов Ивановской области — Шуйский, Родниковский, Юрьевецкий, Верхнеландеховский, Пучежский и Пестяковский — остались без электроснабжения. Всего в зону отключения попали 393 населенных пункта с общим числом жителей свыше 25 тыс. человек, 36 объектов социальной сферы.

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На 12:00 17 мая без электроснабжения оставались 49 населенных пунктов в Юрьевецком, Верхнеландеховском, Пучежском и Пестяковском районах, всего — более 8,2 тыс. человек, 17 объектов социальной сферы. По оценкам специалистов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», восстановить электроснабжение планируется к вечеру 17 мая.

Повреждены кровли 145 зданий, в том числе четыре — у зданий объектов социальной сферы в Юрьевецком и Пестяковском районах. В Юрьевецком районе введен режим чрезвычайной ситуации. Здесь повреждены кровли 34 зданий, в их числе школа и детский сад в Юрьевце, детский сад в селе Обжериха. В Юрьевце временно отсутствует водоснабжение, организован подвоз воды.

Губернатор Станислав Воскресенский поручил выделить дополнительные средства из резервного фонда муниципалитетам на восстановление социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры.