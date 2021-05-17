Бишкек, , 16:35 — REGNUM В Киргизии за год рост цен на подсолнечное масло достиг 75,7%, а на сахар — на 46,6%. Об этом сообщили в госагентстве антимонопольного регулирования.

Читайте также: Киргизия просит у России сахар, масло и зерно по ценам производителей

Так, если в середине мая 2020 года литр масла в республике в среднем стоил 87 сомов (76 рублей), а в середине мая 2021 года — уже 153 сома (134 рубля).

Килограмм сахара-песка в мае прошлого года продавался по 43 сома (38 рублей), а в мае текущего года он подорожал почти до 67 сомов (56 рублей).

Как отмечают в госантимонополии, местные производители могут удовлетворить потребности Киргизии в растительном масле лишь на 15%, а в сахаре — только на 50%.

Читайте также: Власти Киргизии запретили экспорт сахара и растительного масла